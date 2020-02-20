ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших, есть погибшие

Новости » В мире     20.02.2020 - 03:40
В Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших, есть погибшие
Скриншот: масштабное ДТП в Монреале (twitter.com/CBCMontreal)

В результаты масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения

В канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada и CBC News.

В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными.

По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.

По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков.

Отмечается, что в аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.

На данный момент шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.

Напомним, ранее в словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.

Также РБК-Украина писало, что на автомагистрали в американском штате Пенсильвания произошла авария с участием туристического автобуса, грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии пять человек погибли, около 60 пострадали. Их доставили в больницу.

ДТП в Броварах: полицейского взяли под стражу В центре Торонто произошла стрельба
Новости Украины ДТПКанадаСнегопад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь