В Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших, есть погибшие

В канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada и CBC News.

В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными.

По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.

По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков.

Отмечается, что в аварию попал и шк ольный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.

На данный момент шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



