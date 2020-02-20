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У Канаді зіткнулися 200 авто: десятки постраждалих, є загиблі

Новини » В світі     20.02.2020 - 03:40
У Канаді зіткнулися 200 авто: десятки постраждалих, є загиблі
Скріншот: масштабне ДТП в Монреалі (twitter.com/CBCMontreal)

В результати масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення

В канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Canada і CBC News.

У результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення. Місцеві чиновники охорони здоров'я кажуть, що 60 осіб отримали легкі травми і 30 - серйозніші.

За попередньою інформацією, масштабну аварію спричинив раптовий сніговий порив, миттєво знизив видимість на трасі майже до нуля.

За оцінками влади, було пошкоджено понад 100 автомобілів і близько десяти вантажівок.

Наголошується, що в аварію потрапив і шкільний автобус, який зіткнувся з автоцистерною. За даними поліції, ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

На даний момент шосе було закрито в обох напрямках. 10-кілометровий відрізок завантаженої траси в передмісті одного з найбільших міст Канади ще деякий час буде залишатися закритим для руху, поки рятувальники будуть прибирати пошкоджені машини.

Нагадаємо, раніше у словацьких Татрах сталася масштабна дорожня аварія за участю 20 транспортних засобів, в якій постраждали п'ятеро українців.

Також РБК-Україна писало, що на автомагістралі в американському штаті Пенсільванія сталася аварія за участю туристичного автобуса, вантажівок і легкового автомобіля. В результаті аварії п'ятеро людей загинули, близько 60 постраждали. Їх доставили в лікарню.

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