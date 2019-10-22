В Канаде состоялись парламентские выборы, либералов Трюдо обогнали консерваторы

В Канаде 21 октября состоялись парламентские выборы, в которых за 338 мест в палате общин соревновались пять партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, за места в парламенте боролись правящая Либеральная партия, оппозиционная Консервативная партия, Новая демократическая партия, Партия зеленых, Квебекский блок, а также Народная партия Канады.

Согласно опросу исследовательского центра Nanos Research, Консервативная партия Канады во главе с Эндрю Широм, занимает первое место, получив поддержку 32,5% голосов избирателей.

Возглавляемые Трюдо либералы набирают 31,7% голосов. Тем не менее, данные экзит-пола Canadian Broadcasting Corp. свидетельствуют о преимуществе либералов в 25 из 32 избирательных округов в Атлантической Канаде, сообщает Reuters.

Новая демократическая партия с лидером индийского происхождения Джагмитом Сингхом оказалась на третьем месте с 18,4% голосов, Партия зеленых Элизабет Мэй с 7,5% - на четвертом, а сепаратистский Квебекский блок Ива-Франсуа Бланше - на пятом, с 7% поддержки избирателей.

Главный вопрос, на который избиратели желают получить ответ, заключается в том, сможет ли лидер Либеральной партии Джастин Трюдо второй раз стать премьер-министром страны.

Всего для участия в выборах зарегистрировано 21 партию.

В настоящее время в стране насчитывается 24,7 млн избирателей.

Напомним, 11 сентября премьер'ер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента. Трюдо подал генерал-губернатор Канады заявление о роспуске парламента, которое было одобрено.