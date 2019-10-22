В Канаді відбулися парламентські вибори, лібералів Трюдо обігнали консерватори

В Канаді 21 жовтня відбулися парламентські вибори, в яких за 338 місць у палаті громад змагалися п'ять партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, за місця в парламенті боролися владна Ліберальна партія, опозиційна Консервативна партія, Нова демократична партія, Партія зелених, Квебекський блок, а також Народна партія Канади.

Згідно з опитуванням дослідного центру Nanos Research, Консервативна партія Канади на чолі з Ендрю Широм посідає перше місце, отримавши 32,5% голосів виборців.

Очолювана Трюдо Ліберальна партія набирає 31,7% голосів. Проте, дані екзит-полу Canadian Broadcasting Corp. свідчать про перевагу лібералів у 25 з 32 виборчих округів в Атлантичній Канаді, повідомляє Reuters.

Нова демократична партія з лідером індійського походження Джагмітом Сінгхом опинилася на третьому місці з 18,4% голосів, Партія зелених Елізабет Мей з 7,5% - на четвертому, а сепаратистський Квебекський блок Іва-Франсуа Бланше - на п'ятому, з 7% підтримки виборців.

Головне питання, на яке виборці бажають отримати відповідь, полягає в тому,чи зможе лідер Ліберальної партії Джастін Трюдо вдруге стати прем'єр-міністром країни.

Всього для участі у виборах зареєстровано 21 партію.

Наразі в країні налічується 24,7 млн виборців.

Нагадаємо, 11 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розпуск парламенту. Трюдо подав генерал-губернатор Канади заяву про розпуск парламенту, яку було схвалено.