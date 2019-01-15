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В Канаде в школе отравились угарным газом 43 человека

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 04:12
В Канаде в школе отравились угарным газом 43 человека
Фото: на месте происшествия в Монреале (twitter.com/StaySaif)

35 учеников и восемь сотрудников учебного заведения в Монреале были госпитализированы

В Монреале (Канада) в начальной школе Des Decouvreurs отравились угарным газом 35 учеников и восемь сотрудников, всех госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

По данным телераканала, девять учеников потеряли сознание, у остальных были тошнота, рвота и головокружение.

"Пострадали дети в возрасте от шести до 13 лет»", - сообщили спасатели.

Всех пострадавших госпитализировали в три городские больницы.

В пожарной охране Монреаля сообщили, что, по предварительным данным, из-за неисправной системы отопления произошла утечка угарного газа.

 

Фото: возле школы в Монреале

Напомним, в Оттаве (Канада) в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку погибли три человека, 23 человека получили ранения. Больше всего пострадали пассажиры верхнего уровня автобуса, который был сильно поврежден при аварии. По данным медиков, состояние девяти из 23 пострадавших оценивается как критическое.

8 января в Пекине (Китай) мужчина напал на учеников одной из начальных школ, в результате чего были ранены 20 детей.

В Канаде автобус наехал на остановку, есть погибшие и пострадавшие В Пекине мужчина напал на школу, ранены 20 детей
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