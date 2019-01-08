В Пекине мужчина напал на школу, ранены 20 детей

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии
В Пекине (Китай) мужчина напал на учеников одной из начальных школ, в результате чего были ранены 20 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCNews.
По информации CGTN, инцидент произошел утром 8 января в районе Сичэн.
В результате нападения ранения получили 20 детей, трое из них находятся в критическом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в китайской провинции Шэньси мужчина напал на школу, в результате чего 7 учеников погибли, еще 12 получили ранения.
РБК-Украина писало, что во Флориде (США) правоохранительные органы задержали двоих подростков, которые заявили о намерении совершить нападение на школы.
Также сообщалось, что в Швеции 21-летний парень с мечом напал на школу.