В Пекине мужчина напал на школу, ранены 20 детей

Иллюстративное фото (flickr.com swshiu)

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии

В Пекине (Китай) мужчина напал на учеников одной из начальных школ, в результате чего были ранены 20 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCNews.

По информации CGTN, инцидент произошел утром 8 января в районе Сичэн.

В результате нападения ранения получили 20 детей, трое из них находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в китайской провинции Шэньси мужчина напал на школу, в результате чего 7 учеников погибли, еще 12 получили ранения.

РБК-Украина писало, что во Флориде (США) правоохранительные органы задержали двоих подростков, которые заявили о намерении совершить нападение на школы.

Также сообщалось, что в Швеции 21-летний парень с мечом напал на школу.