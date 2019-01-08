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В Пекине мужчина напал на школу, ранены 20 детей

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 10:03
В Пекине мужчина напал на школу, ранены 20 детей
Иллюстративное фото (flickr.com swshiu)

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии

В Пекине (Китай) мужчина напал на учеников одной из начальных школ, в результате чего были ранены 20 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCNews.

По информации CGTN, инцидент произошел утром 8 января в районе Сичэн.

В результате нападения ранения получили 20 детей, трое из них находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в китайской провинции Шэньси мужчина напал на школу, в результате чего 7 учеников погибли, еще 12 получили ранения.

РБК-Украина писало, что во Флориде (США) правоохранительные органы задержали двоих подростков, которые заявили о намерении совершить нападение на школы.

Также сообщалось, что в Швеции 21-летний парень с мечом напал на школу.

 

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