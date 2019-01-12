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В Канаде автобус наехал на остановку, есть погибшие и пострадавшие

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 04:15
В Канаде автобус наехал на остановку, есть погибшие и пострадавшие
Фото: на месте ДТП (karinawieser/Twitter)

Девять из 23 пострадавших находятся в критическом состоянии

В Оттаве (Канада) в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку погибли три человека, 23 человека получили ранения. Об этом сообщил мэр города Джим Уотсон, передает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Происшествие произошло днем в пятницу, 11 января, на транзитной станции района Уэстборо, двое из жертв - пассажиры автобуса, еще один погибший был на остановке.

Кроме того, по данным медиков, состояние девяти из 23 пострадавших оценивается как критическое.

По словам шефа городской полиции Шарля Бордело, больше всего пострадали пассажиры верхнего уровня автобуса, который был сильно поврежден при аварии.

 

Фото: на месте ДТП с автобусом в Канаде

Причины ДТП пока не сообщаются, водитель автобуса задержана и будет допрошена полицией.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в аварии в своем Twitter.

Напомним, на Кубе в результате аварии с автобусом погибли 7 человек, еще 31 человек пострадал, причем из 40 пассажиров в автобусе 22 были иностранцами.

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