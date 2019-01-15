У Канаді в школі отруїлися чадним газом 43 людини

Фото: на місці події в Монреалі (twitter.com/StaySaif)

35 учнів і вісім співробітників навчального закладу в Монреалі були госпіталізовані

У Монреалі (Канада) в початковій школі Des Decouvreurs отруїлися чадним газом 35 учнів і вісім працівників, усіх госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

За даними телеканалу, дев'ять учнів втратили свідомість, у решти були нудота, блювота і запаморочення.

"Постраждали діти віком від шести до 13 років»", - повідомили рятувальники.

Усіх постраждалих госпіталізували у три міські лікарні.

У пожежній охороні Монреаля повідомили, що, за попередніми даними, через несправну систему опалення стався витік чадного газу.

Фото: біля школи в Монреалі

Нагадаємо, в Оттаві (Канада) в результаті наїзду двоповерхового автобуса на зупинку загинули три людини, 23 отримали поранення. Найбільше постраждали пасажири верхнього рівня автобуса, який був сильно пошкоджений при аварії. За даними медиків, стан дев'яти з 23 постраждалих оцінюється як критичний.

8 січня в Пекіні (Китай) чоловік напав на учнів однієї з початкових шкіл, в результаті чого були поранені 20 дітей.