В Канаде разбился самолет ВВС, есть погибший

Самолет пилотажной группы канадских воздушно-военных сил (ВВС) The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Он потерпел крушения вскоре после взлета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF) в Twitter.

О состоянии личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб сначала не сообщали. Вскоре стало известно о гибели одного из членов команды.

"С тяжелым сердцем мы объявляем, что один из членов команды CF Snowbirds умер, а еще один получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что травмы не угрожают жизни пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки недалеко от города Брукс (штат Джорджия) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских Военных вооруженных сил Канады CT-144 Tutor.

РБК-Украина писало, что ранее в Канаде в провинции Британская Колумбия разбился легкомоторный самолет, в результате чего все находившиеся на борту погибли.