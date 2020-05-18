В Канаде разбился самолет ВВС, есть погибший

Еще один из членов команды получил серьезные ранения
Самолет пилотажной группы канадских воздушно-военных сил (ВВС) The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Он потерпел крушения вскоре после взлета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF) в Twitter.
О состоянии личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб сначала не сообщали. Вскоре стало известно о гибели одного из членов команды.
"С тяжелым сердцем мы объявляем, что один из членов команды CF Snowbirds умер, а еще один получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что травмы не угрожают жизни пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки недалеко от города Брукс (штат Джорджия) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских Военных вооруженных сил Канады CT-144 Tutor.
РБК-Украина писало, что ранее в Канаде в провинции Британская Колумбия разбился легкомоторный самолет, в результате чего все находившиеся на борту погибли.
Автор: Инна Собора