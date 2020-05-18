У Канаді розбився літак ВПС, є загиблий

Літак пілотажної групи канадських повітряно-військових сил (ВПС) The Snowbirds розбився біля аеропорту міста Камлупс в провінції Британська Колумбія. Він зазнав краху незабаром після зльоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Королівських військово-повітряних сил Канади (RCAF) в Twitter.

Про стан особового складу та допоміжного персоналу аварійних служб спочатку не повідомляли. Незабаром стало відомо про загибель одного з членів команди.

"З важким серцем ми оголошуємо, що один з членів команди CF Snowbirds помер, а ще один отримав серйозні травми", - йдеться в повідомленні.

У той же час відзначається, що травми не загрожують життю потерпілого.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки недалеко від міста Брукс (штат Джорджія) зазнав аварії навчально-тренувальний літак Королівських Військових збройних сил Канади CT-144 Tutor.

РБК-Україна писало, що раніше в Канаді в провінції Британська Колумбія розбився легкомоторний літак, в результаті чого всі, хто знаходилися на борту загинули.