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В США разбился самолет канадских ВВС

Новости » Происшествия    14.10.2019 - 04:16
В США разбился самолет канадских ВВС
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Самолет упал в безлюдной местности, никто не пострадал

В Соединенных Штатах Америки недалеко от города Брукс (штат Джорджия) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских Военных вооруженных сил Канады CT-144 Tutor. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкоой на Федеральное управление гражданской авиации США в Twitter.

Крушение произошло днем 13 октября, пилот успел катапультироваться.

В канадских ВВС сообщили, что крушение случилось незадолго до начала выступления пилотажной группы "Снегири" в Атланте.

Самолет упал в безлюдной местности, никто не пострадал, при эвакуации пилот также не получил травмы

Королевские ВВС Канады отмечают, что о причинах крушения говорить пока рано, после инцидента организаторы отменили летное шоу в Атланте.

Напомним, 8 октября, на юго-западе Германии, в районе города Трир, потерпел крушение американский военный самолет. Катастрофа произошла неподалеку от базы военно-воздушных сил США "Шпангдалем", пилот самолета успел катапультироваться, его госпитализировали.

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