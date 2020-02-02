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В Канаде произошла стрельба в многоэтажке, есть жертвы

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 09:23
В Канаде произошла стрельба в многоэтажке, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По меньшей мере 3 человека погибли

В Канаде вечером 1 февраля произошла стрельба в многоэтажном доме, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По данным местной полиции, около 22:30 в Торонто произошла стрельба в 32-этажном жилом доме. Правоохранители обнаружили на месте происшествия тела двух мужчин, погибших от пулевых ранений.

Отмечается, что третьего мужчину с ранениями доставили в больницу, где он позже скончался. Также в больницу доставили еще двух пострадавших, один из них получил тяжелые ранения.

Сейчас полиция ищет свидетелей происшествия, чтобы установить причастных к стрельбе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах произошла стрельба после похорон. Событие произошло в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. В результате стрельбы погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в городе Бриджпорт на востоке США в результате стрельбы у здания суда были ранены четыре человека. Все пострадавшие находились в припаркованном автомобиле. По нему открыли огонь из машины, которая проезжала мимо.

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