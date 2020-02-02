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У Канаді сталася стрілянина в багатоповерхівці, є жертви

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 09:23
У Канаді сталася стрілянина в багатоповерхівці, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Щонайменше 3 людини загинули

У Канаді ввечері 1 лютого сталася стрілянина у багатоповерховому будинку, в результаті чого щонайменше троє людей загинуло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За даними місцевої поліції, близько 22:30 у Торонто сталася стрілянина в 32-поверховому житловому будинку. Правоохоронці виявили на місці події тіла двох чоловіків, загиблих від кульових поранень.

Зазначається, що третього чоловіка з пораненнями доправили до лікарні, де він пізніше помер. Також до лікарні було доставлено ще двох постраждалих, один з них отримав важкі поранення.

Наразі поліція шукає свідків події, щоб встановити причетних до стрілянини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах сталася стрілянина після похорону. Подія сталася у місті Рів'єра-Біч, що у штаті Флорида. В результаті стрілянини загинули 15-річний хлопчик та чоловік. Ще одна дитина та жінка отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що у місті Бріджпорт на сході США в результаті стрілянини біля будівлі суду було поранено чотири людини. Усі постраждалі перебували в припаркованому автомобілі. По ньому відкрили вогонь з машини, яка проїздила повз.

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