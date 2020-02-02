В США два человека погибли при стрельбе в церкви после похорон

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще два человека получили ранения

В городе Ривьера-Бич, штат Флорида, США, в церкви произошла стрельба. Об этом сообщили в местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC News.

Стрельба произошла днем 1 февраля после похорон. В результате происшествия погибли 15-летний мальчик и мужчина. Помимо этого, с огнестрельными ранениями в больницу были доставлены женщина и ребенок.

Напомним, в городе Бриджпорт на востоке США в результате стрельбы у здания суда ранены четыре человека. Все пострадавшие находились в припаркованном автомобиле. По нему из машины, которая проезжала мимо, открыли огонь.

Ранее в городе Грантсвилл штата Юта (США) в результате стрельбы погибли четыре человека, еще одна получила ранения. Стрельба произошла 17 января, на пересечении улиц Main Street и 130 South.

РБК-Украина писало, что в немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который угрожал ему ножом. Мужчина сначала ударил неизвестным предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским участком, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.