В Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (twitter.com/lpsmediaoffice)

В результате взрыва газопровода пострадали 7 человек

В Канаде в городе Лондоне автомобиль врезался в жилой дом, в результате чего произошел взрыв газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВС.

Как сообщается, в полицию поступило сообщение, что в дом на Вудман-авеню врезался автомобиль. Примерно через минут 15 в доме произошел взрыв газопровода, в результате чего 7 соседних домов были разрушены.

По информации полиции, семь человек пострадали в результате взрыва и были доставлены в местную больницу.

Женщина, которая находилась за рулем автомобиля, была арестована. Ей выдвинули обвинения в нарушении правил вождения, причинении телесных повреждений, а также превышении скорости. Она должна будет предстать перед судом 4 сентября.

Исполняющий обязанности заместителя начальника пожарной охраны Джек Берт заявил, что была проведена эвакуация жителей 100 домов из-за массового пожара.

На месте происшествия работали свыше 50 пожарных.

Фото: место происшествия (twitter.com/lpsmediaoffice)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 августа вблизи Ирвин сошли с путей не менее 12 вагонов с химикатами в связи с чем из деревни были эвакуированы жители. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в отеле в канадском Виннипеге 46 человек госпитализированы из-за отравления угарным газом. Всего из мотеля Super 8 спасатели эвакуировали 52 человека.