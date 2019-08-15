В Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие

В результате взрыва газопровода пострадали 7 человек
В Канаде в городе Лондоне автомобиль врезался в жилой дом, в результате чего произошел взрыв газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВС.
Как сообщается, в полицию поступило сообщение, что в дом на Вудман-авеню врезался автомобиль. Примерно через минут 15 в доме произошел взрыв газопровода, в результате чего 7 соседних домов были разрушены.
По информации полиции, семь человек пострадали в результате взрыва и были доставлены в местную больницу.
*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6— London Police ON (@lpsmediaoffice) 15 августа 2019 г.
Женщина, которая находилась за рулем автомобиля, была арестована. Ей выдвинули обвинения в нарушении правил вождения, причинении телесных повреждений, а также превышении скорости. Она должна будет предстать перед судом 4 сентября.
Исполняющий обязанности заместителя начальника пожарной охраны Джек Берт заявил, что была проведена эвакуация жителей 100 домов из-за массового пожара.
На месте происшествия работали свыше 50 пожарных.
Фото: место происшествия (twitter.com/lpsmediaoffice)
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 августа вблизи Ирвин сошли с путей не менее 12 вагонов с химикатами в связи с чем из деревни были эвакуированы жители. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, в отеле в канадском Виннипеге 46 человек госпитализированы из-за отравления угарным газом. Всего из мотеля Super 8 спасатели эвакуировали 52 человека.