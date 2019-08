В Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие

В результате взрыва газопровода пострадали 7 человек

В Канаде в городе Лондоне автомобиль врезался в жилой дом, в результате чего произошел взрыв газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВС.

Как сообщается, в полицию поступило сообщение, что в дом на Вудман-авеню врезался автомобиль. Примерно через минут 15 в доме произошел взрыв газопровода, в результате чего 7 соседних домов были разрушены.

По информации полиции, семь человек пострадали в результате взрыва и были доставлены в местную больницу.

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6