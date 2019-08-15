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У Канаді стався вибух, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 19:59
У Канаді стався вибух, є постраждалі
Фото: місце події (twitter.com/lpsmediaoffice)

В результаті вибуху газопроводу постраждали 7 людей

В Канаді в місті Лондоні автомобіль врізався в житловий будинок, в результаті чого стався вибух газопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВС.

Як повідомляється, в поліцію надійшло повідомлення, що в будинок на Вудман-авеню врізався автомобіль. Приблизно через хвилин 15 у будинку стався вибух газопроводу, в результаті чого 7 сусідніх будинків були зруйновані.

За інформацією поліції, семеро людей постраждали в результаті вибуху і були доставлені в місцеву лікарню.

Жінка, яка перебувала за кермом автомобіля, була заарештована. Їй висунули звинувачення в порушенні правил водіння, заподіянні тілесних ушкоджень, а також у перевищенні швидкості. Вона повинна буде з'явитися перед судом 4 вересня.

Виконуючий обов'язки заступника начальника пожежної охорони Джек Берт заявив, що була проведена евакуація жителів 100 будинків із-за масового пожежі.

На місці події працювали понад 50 пожежників.

Фото: місце події (twitter.com/lpsmediaoffice)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 серпня поблизу Ірвін зійшли з рейок 12 вагонів з хімікатами у зв'язку з чим з села були евакуйовані жителі. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Крім того, в готелі в канадському Вінніпезі 46 осіб госпіталізовані через отруєння чадним газом. Всього з мотелю Super 8 рятувальники евакуювали 52 людини.

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