У Канаді стався вибух, є постраждалі

В результаті вибуху газопроводу постраждали 7 людей

В Канаді в місті Лондоні автомобіль врізався в житловий будинок, в результаті чого стався вибух газопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВС.

Як повідомляється, в поліцію надійшло повідомлення, що в будинок на Вудман-авеню врізався автомобіль. Приблизно через хвилин 15 у будинку стався вибух газопроводу, в результаті чого 7 сусідніх будинків були зруйновані.

За інформацією поліції, семеро людей постраждали в результаті вибуху і були доставлені в місцеву лікарню.

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges.