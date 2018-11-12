В Канаде предлагают отдать беженцам деньги коррупционеров

Фото: беженцы (UNHCR Paula Bronstein)

Подсчеты Всемирного банка указывают, что таким образом ежегодно можно задействовать от 10 до 20 млрд долларов

Западным государствам следует разработать законодательство, что позволит конфисковывать замороженные средства коррупционеров и использовать их для помощи беженцам. Об этом заявил руководитель Всемирного совета беженцев, бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBC News.

По его словам, подсчеты Всемирного банка указывают, что таким образом ежегодно можно задействовать от 10 до 20 млрд долларов.

"Мы предложили путем надлежащего процесса размораживать арестованые средства и использовать их для помощи жертвам криминала, коррупции и нестабильности, созданных плохими парнями", - сказал Аксворси.

По его убеждению, для размораживания средств в тех странах, где они хранятся, следует использовать национальные суды. Это даст возможность использовать "десятки миллиардов долларов, скрытых в различных банках и других укромных местах, заработанные боевиками, плохими парнями, диктаторами и авторитарными правителями".

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил прощения за отказ канадского правительства в 1939 году принять корабль с 907 немецкими евреями, которые бежали от преследований со стороны нацистского режима.