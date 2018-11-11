Подозреваемым в покушении на Макрона было предъявлено обвинение

Фото: Эммануэль Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)

Им предъявлено обвинения в терроризме и хранении оружия

Группе из четырех человек, которые планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, было предъявлено обвинение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что им было предъявлено обвинение в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".

Двух подозреваемых было помещено под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции задержали шесть человек, которые планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона. Задержания проводились в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель, операция по задержанию злоумышленников была организована сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции