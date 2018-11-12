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У Канаді пропонують віддати біженцям гроші корупціонерів

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 22:31
У Канаді пропонують віддати біженцям гроші корупціонерів
Фото: біженці (UNHCR Paula Bronstein)

Підрахунки Світового банку вказують, що таким чином щороку можна задіювати від 10 до 20 млрд доларів

Західним державам варто розробити законодавство, що дозволить конфісковувати заморожені кошти корупціонерів й використовувати їх для допомоги біженцям. Про це заявив керівник Світової ради біженців, колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC News.

За його словами, підрахунки Світового банку вказують, що таким чином щороку можна задіювати від 10 до 20 млрд доларів. 

"Ми запропонували шляхом належного процесу розморожувати арештовані кошти й використовувати їх для допомоги жертвам криміналу, корупції та нестабільності, створених поганими хлопцями", - сказав Аксворсі.

На його переконання, для розмороження коштів у тих країнах, де вони зберігаються, слід використовувати національні суди. Це дасть змогу використати "десятки мільярдів доларів, прихованих у різних банках та інших схронах, зароблені бойовиками, поганими хлопцями, диктаторами й авторитарними правителями".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо попросив вибачення за відмову канадського уряду в 1939 році прийняти корабель з 907 німецькими євреями, які тікали від переслідувань з боку нацистського режиму.

 

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