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В Канаде пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу

Новости » В мире     07.11.2019 - 05:16
В Канаде пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу
Иллюстративное фото (twitter.com/JulieAbreuphoto)

Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов

Большой пассажирский самолет во время посадки выехал за взлетную полосу в аэропорту Калгари в Канаде. Об этом сообщает РБК-Украина на страницу аэропорта в Facebook.

После безопасной посадки носовое колесо самолета авиакомпании “WestJet”, прилетевшего из Лос-Кабосе (Мексика), вышло за пределы асфальтированного покрытия. Информация о раненых не поступала. Команда аэропорта автобусами доставила пассажиров к терминалу.

Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов.

Пока самолет удалось переместить и аэропорт возобновил полноценную работу.

Напомним, в канадской провинции Манитоба небольшой самолет зацепил дерево и упал в озеро. На борту находились три человека.

РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Уналашка на Алеутских островах (Аляска, США) коммерческий самолет, перевозивший 42 человека, включая команду по плаванию средней школы, сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления и повис над водой. Пилоты не смогли посадить самолет с первой попытки из-за сильного ветра.

В результате аварии погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. 11 человек были доставлены в клинику.

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