У Канаді пасажирський літак викотився за злітну смугу

Ілюстративне фото (twitter.com/JulieAbreuphoto)

Через інцидент було закрито одну з посадкових смуг, що призвело до затримання деяких рейсів

Великий пасажирський літак під час посадки виїхав за злітну смугу у аеропорту Калгарі в Канаді. Про це повідомляє РБК-Україна на сторінку аеропорту у Facebook.

Після безпечної посадки носове колесо літака авіакомпанії “WestJet”, що прилетів з Лос-Кабос (Мексика), вийшло за межі асфальтованого покриття. Інформації про поранених не надходило. Команда аеропорта автобусами доправила пасажирів до терміналу.

Через інцидент було закрито одну з посадкових смуг, що призвело до затримання деяких рейсів.

Наразі літак вдалося перемістити і аеропорт відновив повноцінну роботу.

Нагадаємо, в канадській провінції Манітоба невеликий літак впав в озеро. Він зачепив дерево і впав у воду. На борту перебували три людини.

Також РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту Уналашка на Алеутських островах (Аляска, США) комерційний літак, який перевозив 42 людини, включаючи команду з плавання середньої школи, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення і повис над водою. Пілоти не змогли посадити літак з першої спроби через сильний вітер.

В результаті аварії загинув 38-річний чоловік з Вашингтона. 11 осіб були доставлені в клініку.