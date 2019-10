На Аляске самолет со школьниками сошел со взлетно-посадочной полосы: 1 человек погиб, 11 травмированы

Пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы и повис над водой

Коммерческий самолет, перевозивший 42 человека, включая команду по плаванию средней школы, сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления в аэропорту Уналашка на Алеутских островах. Об этом сообшает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

При посадке самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 120 метров и едва не рухнул в водоем. По заявлению авиакомпании, на борту самолета находились 39 пассажиров и три члена экипажа.

В результате инцидента погиб 38-летний мужчина из Вашингтона.

В заявлении города Уналашка говорится, что после аварии 11 человек были доставлены в местную клинику. Их травмы варьировались от незначительных до критических.

Тренер команды, встречавшая самолет, сообщила, что экипаж посадил его со второй попытки, но не смог сбросить скорость. Как сообщили в школе, команда по плаванию была в порядке и ела пиццу вскоре после происшествия.

По словам очевидца, рейс из Анкориджа в Датч-Харбор приземлился примерно в 500 футах от аэропорта, у воды.

Как сообщает радио KUCB, пилоты не смогли посадить самолет с первой попытки из-за сильного ветра.

"Им пришлось делать заход на второй круг. Во время второй попытки самолет приземлился и начал замедляться, однако не смог остановиться и в результате выкатился за пределы ВПП", - сказала управляющая города Уналашка Эрин Рейндерс.

#Avaitionincident October 17th at 17:30 local time, a Saab 2000 (N686PA) overran the runway after landing at Unalaska Airport (DUT) inbound from Anchorage (ANC), flight #AS3294. 35 people on-board, a few with minor injuries were taken to hospital.

Source: Aeronews pic.twitter.com/CpMphpqoIO