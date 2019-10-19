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На Аляске самолет со школьниками сошел со взлетно-посадочной полосы: 1 человек погиб, 11 травмированы

Новости » В мире    19.10.2019 - 01:10
На Аляске самолет со школьниками сошел со взлетно-посадочной полосы: 1 человек погиб, 11 травмированы
Иллюстративное фото (twitter.com/Martgenia)

Пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы и повис над водой

Коммерческий самолет, перевозивший 42 человека, включая команду по плаванию средней школы, сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления в аэропорту Уналашка на Алеутских островах. Об этом сообшает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

При посадке самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 120 метров и едва не рухнул в водоем. По заявлению авиакомпании, на борту самолета находились 39 пассажиров и три члена экипажа.

В результате инцидента погиб 38-летний мужчина из Вашингтона.

В заявлении города Уналашка говорится, что после аварии 11 человек были доставлены в местную клинику. Их травмы варьировались от незначительных до критических.

Тренер команды, встречавшая самолет, сообщила, что экипаж посадил его со второй попытки, но не смог сбросить скорость. Как сообщили в школе, команда по плаванию была в порядке и ела пиццу вскоре после происшествия.

По словам очевидца, рейс из Анкориджа в Датч-Харбор приземлился примерно в 500 футах от аэропорта, у воды.

Как сообщает радио KUCB, пилоты не смогли посадить самолет с первой попытки из-за сильного ветра.

"Им пришлось делать заход на второй круг. Во время второй попытки самолет приземлился и начал замедляться, однако не смог остановиться и в результате выкатился за пределы ВПП", - сказала управляющая города Уналашка Эрин Рейндерс.

Причина трагедии устанавливается.

Напомним, 16 октября в Литве Вильнюсский международный аэропорт эвакуировали из-за ручной дымовой гранаты, которую обнаружили в багаже одного из пассажиров.

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