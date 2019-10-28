В Канаде небольшой самолет упал в озеро

Иллюстративное фото (RCMP Manitoba / Facebook)

На борту находились три человека, их судьба пока не известна

Три человека пропали без вести в результате падения небольшого самолета в озеро в канадской провинции Манитоба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

Инцидент произошел примерно в 280 км к северо-востоку от Виннипега - столицы региона. По свидетельству очевидцев, самолет задел дерево, после чего упал в воду. На борту находились три человека.

Спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Идут поиски находившихся в самолете людей. К поискам привлечены аквалангисты.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, на Аляске коммерческий самолет, перевозивший 42 человека, включая команду по плаванию средней школы, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 120 метров и едва не рухнул в водоем. Пилоты не смогли посадить самолет с первой попытки из-за сильного ветра.

В результате аварии погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. 11 человек были доставлены в клинику.

Также РБК-Украина сообщало, что пассажир самолета Boeing 737 авиакомпании Transavia, выполнявшего рейс Париж-Марракеш, через 15 минут после взлета попытался полностью открыть дверь. Из-за случившегося самолету пришлось вернуться в Париж, где полиция задержала нарушителя.

16 октября в Литве Вильнюсский международный аэропорт эвакуировали из-за ручной дымовой гранаты, которую обнаружили в багаже одного из пассажиров.