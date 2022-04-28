ПАСЕ полностью поддержала расследование преступлений РФ против человечности и геноцида в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию нарушений Россией международных норм в области прав человека в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на принятую резолюцию ПАСЕ.

"Охарактеризовав российскую агрессию против Украины как "акт беспрецедентной тяжести" с глубокими последствиями во всем мире, ПАСЕ выступила с настоятельным призывом к единству в поддержке Украины и оказанию максимального давления на Российскую Федерацию, чтобы она немедленно и безоговорочно прекратила свою агрессию, и к "решительным действиям" международного сообщества по защите демократического миропорядка", - говорится в заявлении.

ПАСЕ приняла резолюцию и рекомендацию на основе доклада представителя Германии Франка Швабе.

В Ассамблее отмечают, что на карту Европы "возвращается новая разделительная линия, проведенная заявлениями и действиями российских властей".

ПАСЕ заявляет, что "встревожена растущим числом свидетельств зверств, совершаемых российскими вооруженными силами", и выразила полную поддержку всем усилиям по "расследованию совершенных РФ преступлений против человечности и геноцида", а также в привлечении агрессора к ответственности за его действия.

Парламентарии ПАСЕ подчеркивают, что агрессия РФ вызвала, среди прочего, самый серьезный гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, а также "бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергоносители и продовольственной безопасности".