ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Канаде отменили все перелеты в Мексику и на Карибы до мая

Автор: Роман Тверденко

Основные авиалинии Канады договорились отменить рейсы в Мексику и на Карибские острова. Мера будет действовать до 30 апреля.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

Эти меры утверждены в рамках борьбы со второй волной коронавируса. Также все пассажиры, которые прилетают должны будут сдать тест на COVID-19 в аэропорту и оставаться в гостинице до получения его результата.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ввело запрет на прямые пассажирские рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Руанду и Бурунди из-за опасения распространения нового штамма коронавируса из ЮАР. Такое решение вступает в силу сегодня.

В начале недели Израиль закрыл главный международный аэропорт Бен Гурион. Он не принимает рейся до 1 февраля.

Также Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будут возобновлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Канада