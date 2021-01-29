У Канаді скасували всі перельоти в Мексику та на Кариби до травня

Основні авіалінії Канади домовилися скасувати рейси до Мексики та на Карибські острови. Захід буде діяти до 30 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Ці заходи затверджені в рамках боротьби з другою хвилею коронавірусу. Також усі пасажири, які прилітають повинні будуть здати тест на COVID-19 в аеропорту і залишатися в готелі до отримання результату.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії ввів заборону на прямі пасажирські рейси в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Руанду і Бурунді через побоювання поширення нового штаму коронавірусу з ПАР. Таке рішення вступає в силу сьогодні.

На початку тижня Ізраїль закрив головний міжнародний аеропорт Бен Гуріон. Він не приймає рейся до 1 лютого.

Також Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів станеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.