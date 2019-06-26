У Канаді назвали теми зустрічі Зеленського та Трюдо

Фото: Володимир Зеленський та Джастін Трюдо (колаж РБК-Україна)

Трюдо зазначив, що зустріч відбудеться 2 липня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський та Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Трюдо зазначив, що зустріч відбудеться 2 липня 2019 року. Сторони обговорять створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

"У Канади та України історична дружба, заснована на спільних цінностях і міцних зв'язках між людьми. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським, під час якої буде підтверджена прихильність Канади народу України, і обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в АП повідомили, що президент відвідає з робочим візитом Канаду. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл.

Раніше надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляла, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.