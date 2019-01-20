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В Канаде лайнер выехал за пределы взлетной полосы

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 05:43
В Канаде лайнер выехал за пределы взлетной полосы
Фото: полиция Канады (facebook.com-RCMPQuebec)

Вследствие происшествия никто не пострадал

В Канаде лайнер авиакомпании WestJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аеропорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телевизионный канал CTV.

На борту, который готовился к вылету в город Виктория (провинция Британская Колумбия), находились 77 человек, они не пострадали. Причиной инцидента стало обледенение взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж были доставлены назад в аэропорт на автобусах.

Отмечено, что часть пассажиров уже улетела другим бортом, остальные вылетят в ближайшее время.

Также сообщается, что расследованием инцидента занимаются специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады.

Напомним, 13 января в Турции самолет с пассажирами на бортувыкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не упал в море.

Все 162 пассажира самолета Pegasus были эвакуированы, никто не пострадал. В связи с происшествием аэропорт был закрыт для движения воздушных судов до 8 часов утра.

Позже было опубликовано видео турецкого пассажирского самолета, который сошел с взлетно-посадочной полосы и едва не упал в море.

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