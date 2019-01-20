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У Канаді літак виїхав за межі злітної смуги

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 05:43
У Канаді літак виїхав за межі злітної смуги
Фото: поліція Канади (facebook.com-RCMPQuebec)

Внаслідок події ніхто не постраждав

В Канаді лайнер авіакомпанії WestJet викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телевізійний канал CTV.

На борту, який готувався до вильоту в місто Вікторія (провінція Британська Колумбія), перебувало 77 чоловік, вони не постраждали. Причиною інциденту стало обмерзання злітно-посадкової смуги. Пасажири і екіпаж були доставлені назад в аеропорт на автобусах.

Зазначено, що частина пасажирів уже полетіла іншим бортом, інші вилетять найближчим часом.

Також повідомляється, що розслідуванням інциденту займаються фахівці Ради з безпеки на транспорті Канади.

Нагадаємо, 13 січня у Туреччині літак з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадочної смуги і ледь не впав у море.

Всі 162 пасажира літака Pegasus були евакуйовані, ніхто не постраждав. У зв'язку з подією аеропорт був закритий для руху повітряних суден до 8 годин ранку.

Пізніше було опубліковано відео турецького пасажирського літака, який зійшов зі злітно-посадкової смуги і ледь не впав у море.

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