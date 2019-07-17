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В Канаде при крушении гидросамолета погибли три человека

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 03:45
В Канаде при крушении гидросамолета погибли три человека
Иллюстративное фото (GettyImages)

Еще четыре человека пропали без вести

В результате крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV News.

По данным региональной авиакомпании Air Saguena, предположительно на борту самолета находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.

В ночь на понедельник самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром 16 июля обломки самолета обнаружили в озере Мистатин.

Ранее сообщалось, что спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского города Умео в северной провинции Вестерботтен.

РБК-Украина писало, что в районе Багамских островов в результате крушения вертолета погибли семь человек, среди которых миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета.

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