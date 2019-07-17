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У Канаді під час аварії гідролітака загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 03:45
У Канаді під час аварії гідролітака загинули три людини
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще чотири людини пропали безвісти

В результаті аварії гідролітака в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор три людини загинули і ще четверо пропали без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV News.

За даними регіональної авіакомпанії Air Saguena, імовірно на борту літака перебували семеро людей, серед яких були четверо рибалок, два гіда і пілот.

У ніч на понеділок літак вилетів з поселення Шеффервілл в провінції Квебек на озеро Містестін в Ньюфаундленд і Лабрадор і повинен був повернутися назад вдень. Вранці 16 липня уламки літака виявили в озері Містестін.

Раніше повідомлялося, що спортивний літак, на борту якого знаходилися дев'ять осіб, розбився недалеко від шведського міста Умео в північній провінції Вестерботтен.

РБК-Україна писало, що в районі Багамських островів в результаті аварії вертольота загинули семеро людей, серед яких мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн. Вертоліт прямував з одного з островів в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Він зник незабаром після зльоту.

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