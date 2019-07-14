ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Швеции в результате крушения самолета погибли девять человек

Новости » Общество    14.07.2019 - 18:29
В Швеции в результате крушения самолета погибли девять человек
Иллюстративное фото (www.aa.com.tr)

Недалеко от города Умео в северной провинции Вестерботтен разбился спортивный самолет

Спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского города Умео в северной провинции Вестерботтен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщает The Local.

Сообщается, что сигнал тревоги поступил в Центр спасения на моря и в воздухе в 15:00 по Киеву. Причины крушения выясняются. Известно, что авария произошла во время взлета.

По данным полиции, на борту самолета модели GA8 Airvan находились парашютисты. Самолет упал на остров недалеко от аэропорта Умео. Все люди, которые находились на борту, погибли.

Напомним, сегодня в Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное Великописаревского района мужчина погиб в результате падения вертолета. В Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное Великописаревского района мужчина погиб в результате падения вертолета. 

Ранее в районе Багамских островов в результате крушения вертолета погибли семь человек, среди которых миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета. Как сообщается, одним из семи погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Соболезнования в связи с его смертью уже выразил губернатор Западной Виргинии Джим Джастис. По данным Forbes, состояние Клайна оценивается в 1,8 млрд долларов.

 

 

Швеция отказалась подписывать конвенцию ООН о запрете ядерного оружия Швеция присоединилась к демаршу из-за возвращения РФ в ПАСЕ
Новости Украины Швеция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь