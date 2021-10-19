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В Канаде в этом году начнут строить космодром для украинских ракет

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 19:56
В Канаде в этом году начнут строить космодром для украинских ракет Фото: в Канаде в этом году начнут строить космодром для украинских ракет (кадр видео facebook.com)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в конце 2021 года, в провинции Канады Новая Скотия начнется строительство космической площадки. Для запуска аппаратов будут применять украинские ракеты-носители "Циклон 4М".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вицепремьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега урусского.

Сегодня состоялась встреча Урусского и исполнительного директора канадской компании Maritime Launch Services LTD Стива Матье. Стороны затронули вопрос реализации космического проекта в котором также будут участвовать государственные предприятия "Конструкторское бюро "Южное имени М. К. Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова".

"В настоящее время решены все бюрократические вопросы с обеих сторон, и уже в конце 2021 года в канадской провинции Нова Скотия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносители "Циклон 4М", - написал вице-премьер.

Уруский добавил, что первый запуск спутников в Канаде украинской ракетой-носителем "Циклон-4М" запланирован на конец 2023 года.

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