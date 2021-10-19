У Канаді в цьому році почнуть будувати космодром для українських ракет

Вже в кінці 2021 року, в провінції Канади Нова Скотія розпочнеться будівництво космічного майданчика. Для запуску апаратів застосовуватимуть українські ракети-носії "Циклон 4М".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Сьогодні відбулась зустріч Уруського та виконавчого директора канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стіва Матьє. Сторони порушили питання реалізації космічного проєкту у якому також братимуть участь державні підприємства "Конструкторське бюро "Південне імені М.К. Янгеля" та "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова".

"На даний час вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін, і вже наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М", - написав віцепрем’єр.

Уруський додав, що перший запуск супутників в Канаді українською ракетою-носієм "Циклон-4М" запланований на кінець 2023 року.