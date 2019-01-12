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У Канаді автобус наїхав на зупинку, є загиблі і постраждалі

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 04:15
У Канаді автобус наїхав на зупинку, є загиблі і постраждалі
Фото: на місці ДТП (karinawieser/Twitter)

Дев'ять з 23 постраждалих перебувають у критичному стані

В Оттаві (Канада) у результаті наїзду двоповерхового автобуса на зупинку загинули три людини, 23 людини отримали поранення. Про це повідомив мер міста Джим Уотсон, передає РБК-Україна з посиланням на CBC.

Пригода сталася вдень у п'ятницю, 11 січня, на транзитної станції району Уэстборо, двоє з жертв - пасажири автобуса, ще один загиблий був на зупинці.

Крім того, за даними медиків, стан дев'яти з 23 постраждалих оцінюється як критичний.

За словами шефа міської поліції Шарля Бордело, найбільше постраждали пасажири верхнього рівня автобуса, який був сильно пошкоджений при аварії.

 

Фото: на місці ДТП з автобусом у Канаді

Причини ДТП поки не повідомляються, водій автобуса затримано, і буде допитаний поліцією.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в аварії у своєму Twitter.

Нагадаємо, на Кубі в результаті аварії з автобусом загинули 7 людей, ще 31 людина постраждала, причому з 40 пасажирів в автобусі 22 були іноземцями.

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