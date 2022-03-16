В Канаде арестовали грузовой самолет России. Он будет служить армии Украины

В Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Отныне он будет помогать транспортировке оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Av Web.
Самолет арестовали в Торонто когда он привез тесты на COVID-19, несмотря на то, что в Канаде запретили российским самолетам вторгаться в их воздушное пространство.
АН-124 "Руслан" принадлежит российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр". Сейчас самолет припаркован на дорожке в Торонто и будет находиться там в течение неопределенного времени.
Компания собственник уже выразила свои возмущения и требует вернуть самолет.
В то же время самолет планируют передать ВСУ, чтобы помогать с транспортировкой оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Испания арестовала яхту Lady Anastasia, которая принадлежит российскому олигарху Александру Михееву.
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