В Канаді заарештували вантажний літак Росії. Він служитиме армії України

У Канаді заарештували російський вантажний літак Ан-124 "Руслан". Відтепер він допомогатиме транспортуванню оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Av Web.
Літак заарештували у Торонто коли він привіз тести на COVID-19, попри те, що в Канаді заборонили російським літакам вторгатися в їхній повітряний простір.
АН-124 "Руслан" належить російській вантажній авіакомпанії “Волга-Дніпро”. Наразі літак припаркований на доріжці у Торонто й перебуватиме там протягом невизначеного часу.
Компанія власник вже висловила свої обурення та вимагає повернути літак.
Водночас літак планують передати ЗСУ, аби допомагати з транспортуванням оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Іспанія заарештувала яхту Lady Anastasia, яка належить російському олігарху Александру Міхеєву.
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