В Канаді заарештували вантажний літак Росії. Він служитиме армії України

Літак заарештували у Торонто коли він привіз тести на COVID-19, попри те, що в Канаді заборонили російським літакам вторгатися в їхній повітряний простір.

АН-124 "Руслан" належить російській вантажній авіакомпанії “Волга-Дніпро”. Наразі літак припаркований на доріжці у Торонто й перебуватиме там протягом невизначеного часу.

Компанія власник вже висловила свої обурення та вимагає повернути літак.

Водночас літак планують передати ЗСУ, аби допомагати з транспортуванням оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.