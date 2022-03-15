Испания арестовала яхту российского олигарха, которую пытался затопить украинский моряк
В Испании задержала яхту Lady Anastasia, которая принадлежит российскому олигарху Александру Михееву. В частности, он сейчас находится под санкциями Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что яхта не может оставить пристань на Майорке, где она сейчас пришвартована.
В Министерстве транспорта заявили, что 48-метровая яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.
Испанские власти выполняют решение ЕС о блокировке активов, принадлежащих россиянину, который имеет связь с президентом Владимиром Путиным.
Олигарх Михеев возглавляет российскую группу по экспорту оружия "Рособоронэкспорт".
В частности, стоимость яхты $7 миллионов
Сообщается, что в конце февраля яхту Михеева пытался затопить украинский моряк. Мужчина входил в состав экипажа и когда узнал о нападении России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду.
Яхта затонула лишь частично. Испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.
Ранее мы сообщали, что Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов.
Также мы писали, что в США считают, что суперяхта "Шахерезада" за 700 млн долларов может принадлежать Путину.
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