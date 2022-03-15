ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Испания арестовала яхту российского олигарха, которую пытался затопить украинский моряк

Новина українською →
Испания, Вторник 15 марта 2022 18:34
Испания арестовала яхту российского олигарха, которую пытался затопить украинский моряк Арестовали яхту российского бизнесмена (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Испании задержала яхту Lady Anastasia, которая принадлежит российскому олигарху Александру Михееву. В частности, он сейчас находится под санкциями Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что яхта не может оставить пристань на Майорке, где она сейчас пришвартована.

В Министерстве транспорта заявили, что 48-метровая яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Испанские власти выполняют решение ЕС о блокировке активов, принадлежащих россиянину, который имеет связь с президентом Владимиром Путиным.

Олигарх Михеев возглавляет российскую группу по экспорту оружия "Рособоронэкспорт".

В частности, стоимость яхты $7 миллионов

Сообщается, что в конце февраля яхту Михеева пытался затопить украинский моряк. Мужчина входил в состав экипажа и когда узнал о нападении России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду.

Яхта затонула лишь частично. Испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

Ранее мы сообщали, что Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов.

Также мы писали, что в США считают, что суперяхта "Шахерезада" за 700 млн долларов может принадлежать Путину.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения