В Канаде антивакцинаторы провели акции протеста возле зданий больниц
Сотни канадцев приняли участие в акциях протеста против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения ковид-паспортов. Протестующие собирались напротив больниц в нескольких городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBС.
Участники протестных акций не выкрикивали каких-либо лозунгов, но держали в руках плакаты, в том числе с призывами к властям отменить паспорта вакцинации и дать людям возможность самим выбирать, делать им прививку от ковида или нет.
В преддверии акций около больниц были выставлены ограждения и полицейские кордоны. Власти опасались, что демонстранты заблокируют работу медицинских учреждений, но акции прошли мирно.
Действия протестующих осудили многие канадские политики, в том числе и премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил досрочные парламентские выборы, они пройдут уже 20 сентября.
В предвыборной программе Трюдо делает ставку на высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране и восстановления экономики Канады после пандемии.