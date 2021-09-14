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В Канаде антивакцинаторы провели акции протеста возле зданий больниц

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Канада, Вторник 14 сентября 2021 04:16
В Канаде антивакцинаторы провели акции протеста возле зданий больниц Фото: в Канаде прошли акции против санитарных пропусков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сотни канадцев приняли участие в акциях протеста против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения ковид-паспортов. Протестующие собирались напротив больниц в нескольких городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBС.

Участники протестных акций не выкрикивали каких-либо лозунгов, но держали в руках плакаты, в том числе с призывами к властям отменить паспорта вакцинации и дать людям возможность самим выбирать, делать им прививку от ковида или нет.

В преддверии акций около больниц были выставлены ограждения и полицейские кордоны. Власти опасались, что демонстранты заблокируют работу медицинских учреждений, но акции прошли мирно.

Действия протестующих осудили многие канадские политики, в том числе и премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил досрочные парламентские выборы, они пройдут уже 20 сентября.

В предвыборной программе Трюдо делает ставку на высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране и восстановления экономики Канады после пандемии.

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