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У Канаді антивакцинатори провели акції протесту біля будівель лікарень

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Канада, Вівторок 14 вересня 2021 04:16
У Канаді антивакцинатори провели акції протесту біля будівель лікарень Фото: у Канаді відбулися акції проти санітарних перепусток (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сотні канадців взяли участь в акціях протесту проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу певних категорій громадян, а також проти введення ковід-паспортів. Протестувальники збиралися навпроти лікарень у кількох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал СВС.

Учасники протестних акцій не вигукували будь-яких гасел, але тримали в руках плакати, в тому числі із закликами до влади скасувати паспорти вакцинації та дати людям можливість самим вибирати, робити їм щеплення від ковіду чи ні.

Напередодні акцій біля лікарень були виставлені огорожі та поліцейські кордони. Влада побоювалася, що демонстранти заблокують роботу медичних установ, але акції відбулися мирно.

Дії протестувальників засудили багато канадських політиків, в тому числі й прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канада Джастін Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори, вони пройдуть вже 20 вересня.

У передвиборчій програмі Трюдо робить ставку на високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні та відновлення економіки Канади після пандемії.

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