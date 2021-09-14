У Канаді антивакцинатори провели акції протесту біля будівель лікарень

Сотні канадців взяли участь в акціях протесту проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу певних категорій громадян, а також проти введення ковід-паспортів. Протестувальники збиралися навпроти лікарень у кількох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал СВС .

Учасники протестних акцій не вигукували будь-яких гасел, але тримали в руках плакати, в тому числі із закликами до влади скасувати паспорти вакцинації та дати людям можливість самим вибирати, робити їм щеплення від ковіду чи ні.

Напередодні акцій біля лікарень були виставлені огорожі та поліцейські кордони. Влада побоювалася, що демонстранти заблокують роботу медичних установ, але акції відбулися мирно.

Дії протестувальників засудили багато канадських політиків, в тому числі й прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.