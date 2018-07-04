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В Канаде из-за аномальной жары погибли шесть человек

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 08:16
Иллюстративное фото (etatist.com)
Иллюстративное фото (etatist.com)

Также резко увеличилось число вызовов скорой помощи

В канадском Монреале по меньшей мере шесть человек погибли в результате аномальной жары. Об этом сообщает CTV News.

Так, по словам главы здравоохранения Милены Дрюон, к гибели людей привела именно аномальная жара. Она также отметила, что в результате погодных условий число жертв может возрасти.

Также отмечается, что в городе резко увеличилось число вызовов скорой помощи. Сейчас экстренные службы Монреаля переведены на усиленный режим работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане в городе Лахор из-за проливных муссонных дождей погибли шесть человек.

Также сообщалось, что в мае в Пакистане за четыре дня от жары погибли около 65 человек. Температура достигала +44, некоторые люди теряли сознание на улицах города, умирая до того, как их доставляли в больницу.

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Теги публикации: Канада, Жертвы, жара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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