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В Пакистане из-за сильных ливней и наводнения погибли 6 человек

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 06:17
Фото: наводнение в Пакистане (twitter.com/elyk_novak)
Фото: наводнение в Пакистане (twitter.com/elyk_novak)

Все жертвы были обнаружены в городе Лахор, где затопило жилые районы

В Пакистане в городе Лахор из-за проливных муссонных дождей погибли шесть человек. Об этом сообщает АР.

"Проливные муссонные дожди привели к наводнению во многих городах и поселениях в Пакистане во вторник, затопив улицы и став причиной гибели шести человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все жертвы погибли в городе Лахор, где были затоплены жилые районы.

Из-за недостатков канализационной системы были затоплены некоторые улицы в жилых районах.

По данным метеорологов, в июле в Пакистане ожидаются еще более сильные дожди.

Сезон муссонов в Пакистане происходит с июля по сентябрь.

Из-за дождей реки настолько разливаются, что происходят наводнения, из-за которых гибнут люди и страдает инфраструктура.

Напомним, в мае в Пакистане за четыре дня от жары погибли около 65 человек. Температура достигала +44, некоторые люди теряли сознание на улицах города, умирая до того, как их доставляли в больницу.

 

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Теги публикации: Пакистан, наводнение, ливень  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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