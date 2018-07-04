В Пакистане из-за сильных ливней и наводнения погибли 6 человек

Все жертвы были обнаружены в городе Лахор, где затопило жилые районы

В Пакистане в городе Лахор из-за проливных муссонных дождей погибли шесть человек. Об этом сообщает АР.

"Проливные муссонные дожди привели к наводнению во многих городах и поселениях в Пакистане во вторник, затопив улицы и став причиной гибели шести человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все жертвы погибли в городе Лахор, где были затоплены жилые районы.

Из-за недостатков канализационной системы были затоплены некоторые улицы в жилых районах.

По данным метеорологов, в июле в Пакистане ожидаются еще более сильные дожди.

Сезон муссонов в Пакистане происходит с июля по сентябрь.

Из-за дождей реки настолько разливаются, что происходят наводнения, из-за которых гибнут люди и страдает инфраструктура.

Напомним, в мае в Пакистане за четыре дня от жары погибли около 65 человек. Температура достигала +44, некоторые люди теряли сознание на улицах города, умирая до того, как их доставляли в больницу.