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Интервью

Сирийская оппозиция возобновила переговоры с РФ о мирном урегулировании

НовостиПолитика    04.07.2018 - 05:45
Фото: Сирия (UNICEF)
Фото: Сирия (UNICEF)

Во вторник повстанцы дали ответ на выдвинутые ранее требования России

В Сирии начался новый раунд переговоров между повстанцами и представителями российской армии о заключении мирного соглашения на юге страны. Об этом сообщил представитель оппозиционных сил Ибрагим Джабави, передает Reuters.

Россия рассчитывает, что повстанцы сдадут оружие и позволят российской военной полиции входить в удерживаемые ими города.

Во вторник переговорщики от сирийской оппозиции дали российским военным свой "ответ на их список требований", выдвинутый в субботу, 30 июня.

По данным источников в дипломатических кругах, вернуться к переговорам повстанцев заставила Иордания, которая пытается предотвратить дальнейшее насилие в соседней с ней Сирии и рост числа беженцев.

Напомним, после первого раунда переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии, который состоялся 30 июня, представители сирийской оппозиции заявили об их провале.

Повстанцы отклонили требования Кремля сдаться, назвав предложенный РФ вариант "унизительным".

 

Из-за эскалации конфликта количество беженцев из Сирии возросло до 270 тыс. человек, - ООН Британские ВВС нанесли авиаудар по правительственным войскам в Сирии
Теги публикации: Российская Федерация, повстанцы, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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