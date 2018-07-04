Сирийская оппозиция возобновила переговоры с РФ о мирном урегулировании

Во вторник повстанцы дали ответ на выдвинутые ранее требования России

В Сирии начался новый раунд переговоров между повстанцами и представителями российской армии о заключении мирного соглашения на юге страны. Об этом сообщил представитель оппозиционных сил Ибрагим Джабави, передает Reuters.

Россия рассчитывает, что повстанцы сдадут оружие и позволят российской военной полиции входить в удерживаемые ими города.

Во вторник переговорщики от сирийской оппозиции дали российским военным свой "ответ на их список требований", выдвинутый в субботу, 30 июня.

По данным источников в дипломатических кругах, вернуться к переговорам повстанцев заставила Иордания, которая пытается предотвратить дальнейшее насилие в соседней с ней Сирии и рост числа беженцев.

Напомним, после первого раунда переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии, который состоялся 30 июня, представители сирийской оппозиции заявили об их провале.

Повстанцы отклонили требования Кремля сдаться, назвав предложенный РФ вариант "унизительным".