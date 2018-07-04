У Канаді в результаті аномальної спеки загинули шість осіб

Також різко збільшилася кількість викликів швидкої допомоги
В канадському Монреалі щонайменше шість людей загинули в результаті аномальної спеки. Про це повідомляє CTV News.
Так, за словами глави охорони здоров'я Мілени Дрюон, до загибелі людей призвела саме аномальна спека. Вона також зазначила, що в результаті погодних умов кількість жертв може зрости.
Також наголошується, що в місті різко збільшилася кількість викликів швидкої допомоги. Зараз екстрені служби Монреаля переведені на посилений режим роботи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Пакистані в місті Лахор в результаті сильних мусонних дощів загинули шість осіб.
Також повідомлялося, що у травні в Пакистані за чотири дні від спеки загинули близько 65 осіб. Температура сягала +44, деякі люди втрачали свідомість на вулицях міста, вмираючи до того, як їх доставляли в лікарню.