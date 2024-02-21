Канада зволікає з інвестиціями у збільшення випуску боєприпасів. У ЗМІ назвали причину

За даними видання, уряд Канади досі не уклав зі своїми компаніями з випуску зброї угоди з нарощування виробництва снарядів калібру 155 мм.

Зазначається, що восени 2022 року два великі канадські виробники боєприпасів внесли в уряд пропозицію про суттєве нарощування виробництва артилерійських снарядів. Майже через півтора року, коли канадські запаси опустилися до небезпечно низького рівня, велику угоду про нарощування їх виробництва в цій країні досі не укладено.

Джерела CBC News зазначають, що союзники тиснуть на Канаду, але уряд сумнівається, що інвестиції зможуть окупити через недостатній довгостроковий попит на артилерійські боєприпаси у світі.

Вагання канадського уряду частково пов'язані з тим, що нарощування виробництва стандартних натовських 155-мм боєприпасів, яких потребує як Україна, так і Канада, вимагає від федерального уряду інвестувати 400 млн доларів у заводи.

За оцінками оборонного відомства Канади, розширення та модернізація виробничих потужностей снарядів вимагатиме три роки. При цьому раніше Канада все ж таки інвестувала близько 5 млн доларів у модернізацію виробничих ліній, але цей крок не приніс суттєвих результатів.

Снаряди для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Євросоюз та союзники домовилися про виділення одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів для України. Планувалося, що країни ЄС нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Але поки що цей план не виконано.

Виступаючи в Мюнхені, чеський президент Петро Паве заявив, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів, які вже найближчими тижнями можуть бути відправлені до України.

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас також сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Крім того, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Норвегія ж анонсувала виділення понад 90 млн доларів на збільшення виробництва боєприпасів та розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.