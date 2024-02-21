Канада медлит с инвестициями в наращивание выпуска боеприпасов. В СМИ назвали причину

По данным издания, правительство Канады до сих пор не заключила со своими оружейными компаниями соглашения по наращиванию производства снарядов калибра 155 мм.

Отмечается, что осенью 2022 года два крупных канадских производителя боеприпасов внесли в правительство предложение о существенном наращивании производства артиллерийских снарядов. Почти полтора года спустя, когда канадские запасы опустились до опасно низкого уровня, крупное соглашение о наращивании их производства в этой стране до сих пор не заключено.

Источники CBC News отмечают, что союзники давят на Канаду, но правительство сомневается, что инвестиции смогут себя окупить из-за недостаточного долгосрочного спроса на артиллерийские боеприпасы в мире.

Колебания канадского правительства частично связаны с тем, что наращивание производства стандартных натовских 155-мм боеприпасов, в которых нуждается как Украина, так и Канада, требует от федерального правительства инвестировать 400 млн долларов в заводы.

По оценкам оборонного ведомства Канады, расширение и модернизация производственных мощностей снарядов потребует три года. При этом ранее Канада все же инвестировала около 5 млн долларов в модернизацию производственных линий, но этот шаг не принес существенных результатов.

Снаряды для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года Евросоюз и союзники договорились о выделении одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов для Украины. Планировалось, что страны ЕС предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Но пока этот план не выполнен.

Выступая в Мюнхене, чешский президент Петр Паве заявил, что Прага нашла 800 тысяч снарядов, которые уже в ближайшие недели могут быть отправлены в Украину.

Недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас также сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Кроме того, министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Норвегия же анонсировала выделение более 90 млн долларов на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.