Канада може втратити багатий на нафту регіон: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Прем'єр-міністр канадської провінції Альберта Даніель Сміт заявила, що у 2026 році проведе референдум про вихід зі складу Канади, якщо петиція громадян набере необхідну кількість підписів.

Глава уряду зазначила, що вона особисто не підтримує вихід провінції зі складу Канади і висловила сподівання на «шлях уперед» для сильної і суверенної Альберти в рамках об'єднаної Канади.

"Якщо Оттава з якихось причин продовжить атакувати нашу провінцію, як вона це робила впродовж останнього десятиліття, у кінцевому підсумку, це буде вирішувати Альберта. Я прийму їхнє рішення", - сказала Сміт.

Вона заявила про це лише за тиждень після того, як прем'єр-міністр Марк Карні привів Ліберальну партію до четвертого поспіль федерального уряду. Це також відбувається в той час, коли президент США Дональд Трамп продовжує погрожувати Канаді тарифами та погрожувати перетворити країну на 51-й штат.

Об'єднаний консервативний уряд Сміт нещодавно представив закон, який в разі його ухвалення, знизить планку, якій повинні відповідати петиціонери, щоб ініціювати провінційний референдум.

Законопроект змінює правила проведення референдуму за народною ініціативою, вимагаючи, щоб петиція була підписана 10% виборців, які мали право голосу на попередніх загальних виборах, порівняно з 20% від загальної кількості зареєстрованих виборців. Заявники отримають 120 днів, а не 90, щоб зібрати необхідні 177 тисяч підписів.

Нафтові обмеження і шанс на мирову

Сміт звинуватила попередні федеральні ліберальні уряди у запровадженні різних законів, які обмежують здатність Альберти видобувати та експортувати нафту, що, за її словами, коштувало провінції мільярди доларів. Вона також сказала, що не хоче, щоб федеральний уряд втручався у справи провінції.

"Ми не просимо особливого ставлення чи подачок. Ми просто хочемо мати свободу розвивати та експортувати те неймовірне багатство ресурсів, яке ми маємо. Свободу обирати, як надавати охорону здоров'я, освіту та інші необхідні соціальні послуги нашим людям, навіть якщо це буде зроблено не так, як хоче Оттава", - сказала вона.

Сміт зустрілася з канадським прем'єром Карні та сказала, що у нього "є багатообіцяючі ідеї щодо зміни напрямку антиресурсної політики його уряду".

Прем'єр-міністр Альберти також заявила, що її уряд призначить переговорну групу, яка спробує покласти край федеральній політиці, що вже давно дратує провінцію. Вона також очолить групу "Альберта наступна", яка проведе серію міських зборів, щоб почути ідеї та скарги альбертинців.

Фактор Квебеку

Джон Сороскі, політолог з Університету МакЮена в Едмонтоні, сказав, що, хоча в провінції існує гнів, він не впевнений, що це призведе до голосування за відокремлення.

"Ці невдоволення є серйозними. Я думаю, що перспективи відокремлення дуже малоймовірні", - сказав він.

У 1980 і 1995 роках у франкомовній провінції Квебек проводилися два референдуми щодо відокремлення, але вони провалилися.

Сороскі вважає, що Сміт може наслідувати приклад квебекських політиків, які використовували загрозу відокремлення у відносинах з федеральним урядом.

"Я не бачу, що Сміт хоче відокремлення, але я думаю, що для провінції дуже корисно мати "у кишені" ідею про те, що є велика кількість незадоволених альбертинців", - сказав він.

Сміт зазначила, що вона буде працювати з Карні "добросовісно", але хоче "відчутних доказів реальних змін".