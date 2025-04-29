Вибори в Канаді: ліберал Карні виступив з промовою переможця, головний суперник визнав поразку

У Канаді цього понеділка відбулись дострокові парламентські вибори. Перемогу здобуває Ліберальна партія, очолювана Марком Карні.

РБК-Україна розповідає, що відомо про вибори у Канаді.

Хто був суперниками

Цього разу на виборах головними суперниками були Ліберальна партія, яку очолює прем'єр-міністр Канади Марк Карні, та Консервативна партія, яку очолює П’єр Пуальєвр.

60-річний Марк Карні, колишній керівник центральних банків Канади та Великобританії, виступає як антитрампіст. У своїй передвиборчій кампанії він акцентує увагу на важливості відносин зі Сполученими Штатами/

45-річний лідер Консервативної партії П’єр Пуальєвр зосередився на економічних викликах, з якими стикається Канада, та критикував лібералів за їхню, на його думку, невдалу економічну політику. Деякі його лозунги перегукуються з гаслами Дональда Трампа, і ця стратегія виявилася успішною протягом кількох років.

Які результати екзитполів

На парламентських виборах у Канаді лідирує керівна Ліберальна партія на чолі з чинним прем’єр-міністром Марком Карні.

Так, Ліберальна партія набрала 43,2% голосів. Друге місце посіла Консервативна партія - її підтримали 41,6% канадців.

Очікується, що ліберали отримають 164 місця із 343 у Палаті громад, а їхні головні суперники з Консервативної партії - 148. Для уряду більшості їм потрібно мати 172 місця.

Цікаво і те, що ліберали - остання партія, яка вигравала вибори чотири рази поспіль у Канаді, це їм вдавалось з 2004 року.

Реакції на результати

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні виступив з першою заявою після перемоги його партії на парламентських виборах.

"Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, засновані на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на Сполучених Штатах, система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася", – заявив Карні

За його словами, найближчі місяці будуть складними і "потребуватимуть жертв".

Лідер консерваторів П'єр Пуальєвр заявив, що "важкі уроки" були засвоєні.