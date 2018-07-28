Канада заявила о непоколебимости поддержки Украины перед лицом агрессии РФ

По словам Саджана, Канада вместе с партнерами работает над развитием безопасной и демократической Украины

Канада неизменно поддерживает Украину перед лицом российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан по завершении своего визита в Латвию, передает "Укринформ".

Глава Минобороны Канады подчеркнул, что страна вместе с партнерами работает над развитием безопасной, успешной и демократической Украины.

"Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии - непоколебима", - подчеркнул министр.

Саджан, в частности, отметил, что Канада предоставила украинским Вооруженным силам нелетального военного оборудования на более 16 млн долларов.

"Наша приверженность не ограничивается только обучением военных. В рамках всеобъемлющей поддержки Украины Канада предоставила ВСУ нелетального военного оборудования на более 16 млн долларов, и вещи еще на 7,25 млн долларов будут доставлены до конца марта 2019 года", - сказал он.

"Мы убеждены, что поддержание безопасности в Восточной Европе помогает сохранять мир и безопасность во всем мире", - подчеркнул глава канадского Минобороны.

Напомним, 19 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что с 2014 года Канада объявила о реализации в Украине более 60 проектов на сумму более 400 млн канадских долларов.

Министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо анонсировала 30 млн долларов технической помощи для Украины.