Канада выделит 30 млн технической помощи для Украины

Средства будут выделены с приоритетом на женщин и незащищенные группы

Министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо анонсировала 30 млн технической помощи для Украины. Об этом сообщил посол Украины в Канаде в Twitter.

"Канадский министр международного развития Мари-Клод Бибо только что объявила о 30 млн технической помощи с фокусом на growth for everyone и с приоритетом на женщин и незащищенные группы", - рассказал он.

Кроме того, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман сегодня провел встречу с Мари-Клод Бибо.

Также первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив обсудил с Мари-Клод Бибо перспективы сотрудничества Украина-Канада.

В ходе встречи было отмечено, что экспорт украинских товаров в Канаду за 5 месяцев этого года составил 26,6 млн долларов

Напомним, ранее сообщалось, что Канада готова принять следующую международную конференцию по вопросам реформ в Украине.